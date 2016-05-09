محبّو بيرين سات يحمّلونها مسؤولية فشل "السلطانة كوسيم"

في أجواء من الفخامة والتميّز، أقيم حفل توزيع جوائز مهرجان سدري إليشيك السينمائي المسرحي التركي بدورته الـ21 وكرّمت روح الفنّانة التركيّة الراحلة تشولبان إلهان زوجة مؤسس المهرجان الراحل سدري إليشيك التي بدأت احترافها عام 1959 بأغنية جميلة مأخوذة من أحد أفلامها، أدتها الممثلة خديجة أصلان.

وأشاد معظم الفائزين بتنظيم المهرجان الرفيع المستوى عالمياً بجهود النجم المسرحي كريم إليشيك نجل مؤسس المهرجان، ودعمته حبيبته النجمة التركية سونغول أودين الشهيرة بنور من خلال تقديمها أهم فقرات الحفل وظلت بجانبه طوال الوقت.

ومن أبرز الفائزين إكين كوتش الشهير بالسلطان أحمد بطل مسلسل "السلطانة كوسيم" الذي فاز بجائزة أفضل ممثل سينمائي لعام 2015 في تركيا عن دوره في فيلمه الرومانسي (الباقي منك لي-senden bana kalan) الذي شاركته بطولته النجمة الشابة نسليهان أتاغول.

وشكر إكين كوتش بكلمة خاصة عند استلامه جائزته من النجم التركي محمد أسلانتوغ، القائمين على المهرجان وكل من رشحه للجائزة قائلاً "أنا بطبيعتي حريص على بذل قصارى جهدي بأي دور فني أقوم به، وأخلص له، وسعيد أيضاً بأدائي لدور السلطان أحمد في مسلسلي التاريخي "السلطانة كوسيم" الذي فاجأني مركزه في الرايتنغ إلا أنه عمل جيد، وقصته حلوة، وسعيد وفخور به جداً.".

وقد احتفى الآلاف من محبّي النجم الشاب إكين كوتش الشهير بالسلطان أحمد بخبر فوزه عبر السوشيال ميديا كما رحّب بدورهم محبو النجمة بيرين سات بالخبر مؤكدين استحقاقه جائزته.

وقال محبو سات إنّ إكين رغم موهبته الكبيرة في التمثيل السينمائي لم يشتهر بقوة خارج تركيا إلا بعد مشاركته النجمة التركية بطولة أول أدوارها التاريخية في "السلطانة كوسيم"، وأن مسلسلها كان يستحق تصدّر الرايتنغ الأسبوعي.

وحمّلوا مسؤولية تراجعه في الرايتنغ إلى مواقف بيرين وآرائها الجريئة ضد الحكومة التركية وضد القوانين التي تسمح بتكرار حالات العنف ضد المرأة التركية.

ويحقق مسلسل "السلطانة كوسيم" لليوم أرباحاً جيدة لمنتجه تيمور ساوجي الذي باع موسمه الأول لأكثر من 40 دولة من بينها دول عربية متحدياً وضع المسلسل السيء محلياً في تركيا.

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