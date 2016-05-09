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نصائح لكل أم تشك بمقدرة ابنها على الكلام

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نصائح لكل أم تشك بمقدرة ابنها على الكلام نصائح لكل أم تشك بمقدرة ابنها على الكلام

الإثنين 09-05-2016 12:29

هنا تنصحك «نيفين عمر إسماعيل» أخصائية التخاطب، وعلاج صعوبات الكلام بمدينة نصر. بالآتي:

1. شجعي طفلك وكافئيه عند النطق السليم.
2. تكلمي معه بشكل مستمر، وانصحيه بالفعل وليس بالكلام فقط.
3. لا تقاطعي طفلك أثناء الحديث، بل انتظري حتى ينتهي ثم ابدئي في توجيهه.
4. لا تكرري الكلام الطفولى ولا تتخذيه مادة للتندر أو الضحك؛ لأنك بذلك تعززين هذه الطريقة من الكلام وتشجعين طفلك عليها.
5. لا تتحدثي مع والده أو الآخرين عن اضطرابه، أو مشكلته أمامه.
6. لا تهددي طفلك بالعقاب، بل دوماً احتضنيه وشجعيه.
وأخيراً عزيزتي الأم تقربي لطفلك، وغني له والعبي معه، وقصي عليه القصص، ولا تتركيه للتليفزيون، أو الكمبيوتر؛ ليشكلا شخصيته ويمداه بحصيلة لغوية قاصرة وغير مفيدة.
وتذكري أن الطفل يولد بعدد لا معقول من خلايا المخ، وما نملؤه منها بالكلمات والأغنيات قبل بلوغه ستة أشهر يبقى، وما لا نملؤه يضمر وينتهي، ثم يستمر ذلك الضمور للخلايا غير الممتلئة أو المستخدمة؛ حتى بلوغ الطفل عمر ثلاث سنوات وهكذا

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سيدتي