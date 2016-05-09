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الحكم بإلزام بنك قطر الوطني بدفع 2 مليون جنيه لتزويره توقيع فنان مصري

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الحكم بإلزام بنك قطر الوطني بدفع 2 مليون جنيه لتزويره توقيع فنان مصري الحكم بإلزام بنك قطر الوطني بدفع 2 مليون جنيه لتزويره توقيع فنان مصري

بنك قطر الوطني – أرشيفية

مراسل – ONA:

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمًا بإلزام بنك قطر الوطني، بدفع 2 مليون جنيه، للفنان محمد سعد، وتعويض ماديًا وأدبيًا قدره، 300 ألف جنيه، في الدعوى المقامة من الفنان محمد سعد، ضد البنك، لاتهامه بتزوير توقيعه.

وذلك بعد وروود تقرير صادر عن الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبت صحة تزوير بنك قطر الوطني لـ”فورمة” توقيع الفنان محمد سعد، لسحب نحو 1.4 مليون جنيه من وديعة بقيمة 16 مليون جنيه.

كان سعد قد أقام دعوى “استئناف اقتصادي” بمحكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بانتداب خبير حسابي مصرفي مقيد بجدول المحكمة الاقتصادية للاطلاع على كافة أوراق ومستندات حسابه لدى بنك قطر الوطني “بنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا” فرع ميدان لبنان.

وطلبت المحكمة من مصلحة الطب الشرعي، إجراء المضاهاة الفنية بين توقيع الفنان محمد سعد وبين التوقيعات الواردة بالمستندات التي طعن سعد بتزويرها من قبل البنك، مع إعلان شواهد التزوير لبيان مدى صحتها وطلب سعد، ندب الخبير لبيان كافة التعاملات التي تمت على حسابه سواء جار أو ودائع أو قروض وبيان تاريخ فتح كل منهم وكيفية الصرف والإيداع، الذي تم على هذا الحساب وما تم سحبه من مبالغ وطريقة السحب.

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