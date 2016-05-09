أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«ميجا إف إم» ترعى حفلتي ماجدة الرومي وكريس دو بيرج على مسرح الصوت والضوء‎

Google+ Print
وسام وجدي رئيس اذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

وسام وجدي رئيس إذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

كتبت – إنجي لطفي

قامت إذاعة “ميجا إف إم” بالاتفاق مع الشركة المنظمة لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على رعاية الحفل إعلاميًا، وهو الحفل الذي سيقام على مسرح الصوت و الضوء يوم 20 مايو و سيخصص دخله بالكامل لصالح مستشفي أهل للحروق.

كما اتفقت “ميجا إف إم” أيضًا على رعاية إعلامية حصرية لحفل الفنان العالمي كريس دو بيرج يو الذي سيقام على مسرح الصوت والضوء يوم 26 مايو ويحظى بتغطية إعلامية واهتمام عالمي نظرًا لأنها الزيارة الأولى لكريس دو بيرج لمصر ولإقامة الحفل في منطقة الأهرامات السياحية.

يذكر أن “ميجا إف إم” قد قامت برعاية الحفلة الأسطورية للفنان العالمي “ياني”، التي أقيمت بنفس المكان في شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار اهتمام الإذاعة بإبراز الاحداث الفنية والرياضية العالمية التي تقام في مصر.

وفي الصورة وسام وجدي رئيس اذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة بحضور ماهر عبد العزيز – رئيس مجلس ادارة شركة راديو النيل.

وسام وجدي رئيس إذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

وسام وجدي رئيس إذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة

خلال توقيع العقود

خلال توقيع العقود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر