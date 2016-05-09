«ميجا إف إم» ترعى حفلتي ماجدة الرومي وكريس دو بيرج على مسرح الصوت والضوء‎

كتبت – إنجي لطفي

قامت إذاعة “ميجا إف إم” بالاتفاق مع الشركة المنظمة لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي على رعاية الحفل إعلاميًا، وهو الحفل الذي سيقام على مسرح الصوت و الضوء يوم 20 مايو و سيخصص دخله بالكامل لصالح مستشفي أهل مصر للحروق.

كما اتفقت “ميجا إف إم” أيضًا على رعاية إعلامية حصرية لحفل الفنان العالمي كريس دو بيرج يو الذي سيقام على مسرح الصوت والضوء يوم 26 مايو ويحظى بتغطية إعلامية واهتمام عالمي نظرًا لأنها الزيارة الأولى لكريس دو بيرج لمصر ولإقامة الحفل في منطقة الأهرامات السياحية.

يذكر أن “ميجا إف إم” قد قامت برعاية الحفلة الأسطورية للفنان العالمي “ياني”، التي أقيمت بنفس المكان في شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار اهتمام الإذاعة بإبراز الاحداث الفنية والرياضية العالمية التي تقام في مصر.

وفي الصورة وسام وجدي رئيس اذاعة ميجا توقع العقود مع نيفين فكري مندوبة الشركة بحضور ماهر عبد العزيز – رئيس مجلس ادارة شركة راديو النيل.