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لجان المفاوضات اليمنية تستأنف اجتماعاتها بالكويت بعد وساطة عربية ودولية

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لجان المفاوضات اليمنية تستأنف اجتماعاتها بالكويت بعد وساطة عربية ودولية لجان المفاوضات اليمنية تستأنف اجتماعاتها بالكويت بعد وساطة عربية ودولية
أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل، اليوم الاثنين، أن لجان المفاوضات اليمنية تستأنف اجتماعاتها بعد قليل فى الكويت بعد جهود وساطة عربية ودولية، فيما اتفق ولد الشيخ مع وفد اليمنية على ضرورة تحديد إطار وسقف زمنى للمشاورات.

كما أفادت القناة بخبر عاجل بأن المبعوث الدولى إلى اليمن يتفق مع وفد الحكومة على ضرورة تثبيت النقاط المتفق عليها بشأن الحوار لضمان عدم انقلاب المتمردين.


>مسئول أممى يدعو المفاوضين اليمنيين لتقديم التنازلات للوصول لحل سلمى
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