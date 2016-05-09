كارتيرون لـ في الجول: الزمالك؟ حاولوا التعاقد معي قبل دجلة وهذا ردي عليهم

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لوادي دجلة عن محاولات سابقة من جانب الزمالك، للتعاقد معه قبل قدومه إلى مصر.

وتقول تقارير صحفية إن الزمالك يريد التعاقد مع كارتيرون الذي يقدم دجلة تحت قيادته أداء مميزا، وفاز مؤخرا على الأهلي 1-0 في الجولة الـ27 من الدوري.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع المدرب الفرنسي ينشره لاحقا، ولكن يقدم الآن الجزء الذي يتعلق باهتمام الزمالك.

وقال كارتيرون لـFilGoal.com: "نعم، الزمالك استطلع رأيي من قبل عندما كنت مدربا لمازيمبي".

واستدرك "ولكن مازيمبي كان يسير بشكل جيد في دوري أبطال إفريقيا، وكنا نريد إكمال العمل الذي بدأناه".

وتوج مازيمبي بطلا لدوري الأبطال الموسم الماضي تحت قيادة كارتيرون.

المدرب الفرنسي أكمل "الآن عادت بعض المفاوضات الشفهية من جانب الزمالك ولكن لم ترتق للجدية أو الرسمية".

وأكمل "أريد التتويج بدوري الأبطال مرة أخرى وبالتأكيد أعلم جيدا أن الأهلي والزمالك هما القادران على تحقيق ذلك. ولكنني بدأت مشروعا أقتنع به تماما مع دجلة".

وجدد دجلة عقد مدربه الذي كان يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، ليمتد حتى موسم 2017-2018.