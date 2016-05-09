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الكاف يغرم مصر بسبب الاستخدام المفرط لليزر في لقاء نيجيريا

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الكاف يغرم مصر بسبب الاستخدام المفرط لليزر في لقاء نيجيريا الكاف يغرم مصر بسبب الاستخدام المفرط لليزر في لقاء نيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري بسبب الاستخدام المفرط لليزر من قبل الجمهور في مباراة نيجيريا.

وحضر الجمهور بكثافة في استاد برج العرب مع نهاية شهر مارس الماضي لحضور لقاء مصر ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف سجله رمضان صبحي لاعب الأهلي.

وأثناء المباراة استخدم الجمهور آشعة الليزر بكثرة في وجه لاعبي نيجيريا.

وقرر الكاف أيضا تغريم نيجيريا 5000 دولار وتحذيرها بعد جلوس الجماهير بالقرب من الملعب في لقاء مصر الذي أقيم في مدينة كادونا والذي انتهى بالتعادل 1-1.

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