أبرزهم «الكيف» و«صد رد» و«مأمون» و«أبو البنات».. 8 مسلسلات حصرية لـ MBC مصر

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالة ONA أبرز المسلسلات الحصرية التي سيتم عرضها على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان المقبل، والتي وصلت حتى الآن إلى سبعة مسلسلات لتنافس بذلك شاشة MBC مصر القنوات الآخري، وهي مسلسل “وعد”، وتدور فكرة المسلسل يدور العمل حول فكرة الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي.

> من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة مي عز الدين وحازم سمير وراندا البحيري وسليمان عيد.

ومسلسل “الأسطورة”، وتدور أحوال المسلسل حول شاب خريج كلية الحقوق محمد رمضان، يسكن فى منطقة السبتية، يسعى إلى الانضمام للسلك القضائي، ولكن نظرًا لسمعة شقيقه السيئة الذى يعمل تاجرًا للسلاح يتم رفضه، ويتورط بعدها “رمضان” في الإجرام الذي يمارسه شقيقه خاصًة بعد دخول أخيه في صراعات مع تاجر سلاح كبير، فيقوم هذا التاجر بقتله وتلفيق قضية تجارة سلاح له، ليدخل (رمضان) السجن على إثر هذه القضية.

> من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة محمد رمضان وفردوس عبد الحميد، وياسمين صبري، وهادي الجيار، ورجاء الجداوي.

ومسلسل” مأمون وشركاه”، وتدور أحداث المسلسل حول “مأمون” الرجل البخيل للغاية، والذي لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، لتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعي ساخر،

> المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، ولبلبة، وتامر هجرس، وتميم عبده.

ومسلسل”الكيف”، وتدور أحداث المسلسل مأخوذة عن الفيلم الشهير (الكيف)، ويتناول قصية المخدرات وتأثيراتها المميتة وضربها بفساد يستفحل في طبقات المجتمع، من خلال صراع طاحن ثالوثي بين العلم والمادة وشهوة المزاج، مستعرضًا لنا هذا الصراع من خلال أبطاله وشخصياتهم المختلفة وأهدافهم ومبادئهم المتباينة في الحياة. المسلسل من تأليف أحمد ابو زيد، وإخراج محمد النقلي، وبطولة باسم سمرة، وأحمد رزق، ولوسي، وأحمد خليل، وكريم أبو زيد.

ومسلسل “بنات سوبر مان”، وتدور أحداثه حول شخصية “سوبر مان” الأسطورية، والذي يأتي إلى مصر للانتهاء من مهمة خاصة، ولكنه سيغير وجهته ويذهب إلى شارع الهرم بدلًا من تنفيذ مهمته الخارقة، ليتعرف هناك على امرأة ويدخل معها في علاقة، وتتفاجأ بعد رحيله بأنها حامل، وتقرر أن تتخلص من طفلتها فتقوم بإلقائها أمام ملجأ، وتتوالى أحداث المسلسل. المسلسل من تأليف كريم حسن بشير، وأمير رمسيس، ومن بطولة شيري عادل، يسرا اللوزي، إنتصار، طارق صبري.

ومسلسل “أبو البنات”، يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات “مصطفي شعبان”، ويدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال “صلاح عبدالله”، حيث يوجد خلاف بينهما سببه تجارتهما القديمة معًا في المخدرات حتي انفصلا عن بعضهما، وبسب الصراع يصطحب مصطفي شعبان بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن صلاح عبدالله يذهب خلفه ويقوم بخطف بنات مصطفي شعبان الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر صافيناز كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها مصطفي شعبان، ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون إدوارد صديق شعبان المقرب.

> المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن بطولة الفنان مصطفي شعبان، ولقاء الخميسي، وعلا غانم، وصلاح عبد الله، وإدوارد، ورجاء الجداوي.

ومسلسل “يونس ولد فضة”، يطرح المسلسل قضية تجعلنا نغوص في أعماق الصعيد، وذلك من خلال شخصية أحد أباطرة الصعيد “يونس شهاب”، الذي يقوم بتحقيق كل ما يريد بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، وسوف يسلط العمل الضوء علي العديد من قضايا الفساد المستوطنة في بعض مناطق الصعيد، والتي لا تجد من يواجهها. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق، ومن بطولة عمرو سعد، وريهام حجاج، وسلوى خطاب، وهبة مجدي.

ومسلسل “صد رد”، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول ثلاثة شباب، يحاولون التخلص من المشاكل اليومية التي تواجههم، لكنهم يقعون مرة أخري في مشكلات أكبر. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هشام فتحي، ومن بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، ومحمد أسامة، وعبد الله مشرف، وسامي مغاوري، وبدرية طلبة.

+