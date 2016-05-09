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هاني شنوده: لا يوجد موسيقى محترمة وأخرى غير محترمة

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هاني شنوده: لا يوجد موسيقى محترمة وأخرى غير محترمة هاني شنوده: لا يوجد موسيقى محترمة وأخرى غير محترمة

الموسيقار هاني شنوده – أرشيفية

 

استضافت الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى برنامجها “بيت العائلة” المذاع على قناة النهار، الموسيقار هاني شنوده، والإعلاميين محمد علي خير وأسامة كمال، في حلقة دارت فكرتها حول تأثير الإعلام والصحافة والفن على عقول المشاهدين والمستمعين والقراء.

في البداية أكد الإعلامي محمد علي خير أن أكثر ما يؤثر فيه هو جلوسه على المقاهي والتحدث مع مختلف فئات الشعب، مؤكدًا أن هذا أفضل وأحب شئ إليه ليستمع إلى الجميع.

أكد أنه يختار مواضيع حلقاته من خلال مناقشاته معهم، وأوضح أن الإعلام في لا يتوقف على البرامج فقط، ولكن الصحافة والسوشيال ميديا والراديو يندرجون تحت بند الإعلام المؤثر في عقول المجتمع.

وفي الفقرة الثانية أكد الإعلامي أسامة كمال أن وصل الإعلام للشباب أصبح أمر صعب، لأنهم جيل له متطلبات وحياة مختلفة، مؤكدًا أن هذا الجيل لا يشاهد الإعلاميين الحاليين، موضحًا أن الإعلاميين الحاليين لم يحاولوا جذب الشباب إليهم من خلال طرح الموضوعات التي تهمهم.

وفي الفقرة الأخيرة أكد الموسيقار هاني شنوده أنه لا يوجد موسيقى جيدة وموسيقى قبيحة، ولكن كلام وموضوع الأغنية هو الذي يمكن تصنيفه، ضاربًا المثل بأغاني المهرجانات الشعبية التي تعتبر رائجة وبالتحديد أغنية “مفيش صاحب يتصاحب”، فهي تحمل رسالة قد تتسبب فى مشكلة بينه وبين أصدقائه.

وأكد “شنوده”، أن مثل تلك الأغاني لو مرت من الرقابة فيحب معاقبة من أجازها، ولو لم تعرض على الرقابة فيجب محاسبة من طرحها في السوق بدون عرضها على الرقابة.

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