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تأجيل نظر «مقتل ميادة أشرف» لـ7 يونيو

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تأجيل نظر «مقتل ميادة أشرف» لـ7 يونيو تأجيل نظر «مقتل ميادة أشرف» لـ7 يونيو

ميادة أشرف – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “مقتل ميادة أشرف”، لجلسة 7 يونيو، وذلك لسماع الشهود من الثامن حتى الحادي عشر، مع عرض المتهمين 10 و46 على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 36 محبوسًا، ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

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