أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عطارد أمام الشمس في ظاهرة فلكيتة تحدث 13 مرة في القرن

Google+ Print
عطارد أمام الشمس في ظاهرة فلكيتة تحدث 13 مرة في القرن عطارد أمام الشمس في ظاهرة فلكيتة تحدث 13 مرة في القرن

رصد المركز الفلكي الدولي بأبوظبي بالتعاون مع وكالة الأمارات للفضاء ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في مرور كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، أمام الشمس.

وقال خلفان الرميثي مهندس تقنيات فضائية بوكالة الامارات للفضاء لـ "البيان" ان مرور كوكب عطادر أمام الشمس ظاهرة تحدث 13 إلى 14 مرة كل 100 عام وحدثت أخر مرة في العام 2006 ويتوقع أن تحدث في عامي 2019 و2032.

وأضاف أن رصد مرور عطادر ثاني هو حدث تشارك فيه وكالة الإمارات للفضاء بعد مشاركتها في مهمة عالمية لرصد جسم فضائي في 13 نوفنبر 2015 بعد تحليله اتضح أنه خزان  وقود من الالمنيوم سقط من احدى مركبات الفضاء.

وأشار أن لدى الوكالة برامج لترتيب الاحداث الفلكية واعداد رزنامة لتفعيل دورها في توعية النشئ وزرع الشغف لديهم لدراسة علوم الفضاء والفلك بالتعاون الجهات التعليمية انطلاقا من كون الفلك ارثا اسلاميا وعربياً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية