عطارد أمام الشمس في ظاهرة فلكيتة تحدث 13 مرة في القرن

رصد المركز الفلكي الدولي بأبوظبي بالتعاون مع وكالة الأمارات للفضاء ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في مرور كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، أمام الشمس.

وقال خلفان الرميثي مهندس تقنيات فضائية بوكالة الامارات للفضاء لـ "البيان" ان مرور كوكب عطادر أمام الشمس ظاهرة تحدث 13 إلى 14 مرة كل 100 عام وحدثت أخر مرة في العام 2006 ويتوقع أن تحدث في عامي 2019 و2032.

وأضاف أن رصد مرور عطادر ثاني هو حدث تشارك فيه وكالة الإمارات للفضاء بعد مشاركتها في مهمة عالمية لرصد جسم فضائي في 13 نوفنبر 2015 بعد تحليله اتضح أنه خزان وقود من الالمنيوم سقط من احدى مركبات الفضاء.

وأشار أن لدى الوكالة برامج لترتيب الاحداث الفلكية واعداد رزنامة لتفعيل دورها في توعية النشئ وزرع الشغف لديهم لدراسة علوم الفضاء والفلك بالتعاون الجهات التعليمية انطلاقا من كون الفلك ارثا اسلاميا وعربياً