بالصور.. محافظ السويس يناقش خطة لمواجهة السيول وحماية المصانع

عقد اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، اجتماعا لمناقشة وضع خطة لمواجهة السيول لحماية الشركات والمنشآت الصناعية بالسخنة ووضع اقتراحات وحلول فعلية تشارك فيها الشركات بالتنسيق مع المحافظة والقوات المسلحة.

وفى اللقاء تمت مناقشة اقتراح إنشاء خط سكة حديد يربط مدينة السويس بالشركات الصناعية بمنطقة السخنة لنقل العمال والبضائع.

وأكد الهياتمى، على سرعة عمل دراسة ميدانية وتفصيلية للمصانع والشركات وعدد العمالة التى سيخدمها خط السكة الحديد، مع الأخذ فى الاعتبار المعابر والطرق التى سيمر من خلالها خط السكة الحديد عن طريق خلال مكتب استشارى متخصص بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمنطقة والمحافظة لعرضه على السيد وزير النقل فى أقرب فرصة.

وحضرالاجتماع كل من غريب جودة رئيس حى عتاقة والعميد محمد السباعى مدير تشغيل الشباب ومنير كامل مدير عام المتابعة ودكتور عمرو حسب الله رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية وممثلا للقوات المسلحة والمهندسة سمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمرانى ودكتور احمد فرج ودكتور احمد السيد من كلية الهندسة بجامعة القاهرة والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس هندسة السكة الحديد بالسويس ومنى سعد مديرالاستثمار.

بالصور.. استمرار إصلاح خط سكة حديد السويس بعد خروج القطار عن القضبان