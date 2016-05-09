حبس ربة منزل قتلت رضيعتها برشها بمبيد حشرى أثناء نومها بشبرا الخيمة

أمر محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس ربة منزل لاتهامهما بالتسبب فى مقتل ابنتها التى لم يتعد عمرها شهرين، بعد أن رشت مبيدا حشريا عليها دون أن تدرى.

تلقى المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من مركز السموم بمستشفى الدمرداش بالقاهرة بوصول الطفلة "رحمة. م. ن" البالغة من العمر شهرين تعانى من حالة تسمم بمبيد حشرى، وتوفيت متأثرة بذلك.

وبإخطار اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية انتقل العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى وبسؤال والدة الرضيعة وتدعى "سماح. ع" ربة منزل قررت أنها تعانى من نوبات صرع مزمن وانتابتها الحالة أثماء حملها لابنتها، ورشت مبيدا حشريا عليها دون أن تدرك ذلك، وعندما أفاقت وجدت الطفلة تعانى من حالة اختناق وتوجهت بها لمركز السموم لإسعافها، ولكنها توفيت متأثرة بذلك.

وبسؤال والد الطفلة "محمد. س" عامل أيد ذلك ولم يشتبه فى الواقعة جنائياً، وأكد الزوج فى أقواله أن زوجته تعانى نوبات صرع، وأنه فوجئ بالواقعة، وقيام زوجته خلال إصابتها بالحالة برش مبيد حشرى واستنشقته الطفلة مما أدى إلى مصرعها.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5052 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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