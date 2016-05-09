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محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان معرض "صنع فى دمياط"

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محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان معرض "صنع فى دمياط" محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان معرض "صنع فى دمياط"
افتتح منذ قليل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، معرض صنع فى دمياط، وذلك بنادى المحليات بمدينة ناصر، بحضور العقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد الناظر، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وسوف يستمر المعرض لمدة شهر.

واستقبل المواطنين المحافظ ومدير الأمن بالطبل والمزمار معبرين عن فرحتهم بإقامة المعرض، ويحتوى المعرض على بيع الأثاث الدمياطى من غرف نوم وأنتريهات وصالونات وسفر وغرف أطفال، حيث يتنافس 28 من العارضين من تجار محافظة دمياط على البيع بأقل سعر، حيث يتميز المعرض بالنتج الدمياطى بالجودة العالية .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن هذا المعرض جاء فى ضوء توجيهات الرئيس بإقامة المعارض بالمحافظة لترويج منتجات الشباب فى جميع محافظات الجمهورية بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، حيث يستمر المعرض لمدة شهر ويتنافس أكثر من 28 من العارضين بدمياط على بيع الاثاث مشيرا إلى إقامة المعرض هى بداية التوأمة بين المحافظتين لخلق روح من المنافسة لتحسين المنتج.

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