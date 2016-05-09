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الجيش العراقى يعثر على مصنع كيميائى لداعش غرب "هيت" بالأنبار

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الجيش العراقى يعثر على مصنع كيميائى لداعش غرب "هيت" بالأنبار الجيش العراقى يعثر على مصنع كيميائى لداعش غرب "هيت" بالأنبار

عثرت قوة من الجيش العراقى الاثنين، على مصنع تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى لتصنيع المواد الكيمائية بالقرب من مدينة "هيت" فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت قيادة"عمليات الجزيرة والبادية"- فى بيان صحفى- أن الفوج الأول مشاة 29 التابع للقيادة عثر على مصنع كبير للمواد الكيميائية يحتوى على أجهزة تكرير المواد الكيميائية ومستودعات كبيرة لتخزين المواد الأولية المستخدمة فى تصنيع مقذوفات مدفع "جهنم" محلى الصنع مع 250 قذيفة وأكياس مملوءة بالمواد المتفجرة وكلور ومواد كيمائية سامة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش عثرت أيضا على قائمة بأسماء العاملين فى المصنع الواقع على بعد أبعة كيلومترات شمالى غرب "هيت" غربى الأنبار.

وكانت مصادر كردية أكدت أمس الأحد إصابة عدد من عناصر قوات "البيشمركة" الكردية نتيجة سقوط قذائف "هاون" أطلقها مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابى على قرية "بشير" المحررة جنوب كركوك شمالى العراق.. ورجحت المصادر أن التنظيم استخدم قذائف تحتوى على غاز الكلور فى قصف قرية "بشير"، مما تسبب فى ضيق فى التنفس للمصابين، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة بعد نقلهم إلى مستشفى كركوك.
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