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المرصد السورى:النظام نفذ أكثر من 90 ضربة جوية على بلدة خان طومان بريف حلب

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المرصد السورى:النظام نفذ أكثر من 90 ضربة جوية على بلدة خان طومان بريف حلب المرصد السورى:النظام نفذ أكثر من 90 ضربة جوية على بلدة خان طومان بريف حلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين، بأن طيران النظام السورى نفذ أكثر من 90 ضربة جوية على بلدة خان طومان ومحيطها ومحاور قريبها منها بريف حلب الجنوبى.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المرصد (مقره لندن) قوله أن الطائرات الحربية واصلت قصف المنطقة المحيطة بخان طومان، حيث ارتفع عدد الضربات الجوية إلى أكثر من 90 ضربة منذ أمس وحتى اليوم على مناطق فى بلدة خان طومان ومحيطها ومحاور قربها بريف حلب الجنوبى، مضيفا أن عمليات القصف أسفرت عن تدمير دبابة تابعة لمقاتلى المعارضة وقتل بعض من كانوا يستقلونها.

وأشار المرصد- أيضا- إلى أن قوات السورية والقوات الموالية لها اشتبكت مع مقاتلى المعارضة قرب مدينة حلب بشمالى سوريا.

من ناحية أخرى قال المرصد السورى إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة فى الريف الشرقى لدمشق الاثنين، واشتبكت مع فصائل المعارضة بالمنطقة.

وذكر المرصد أن قذيفة مورتر أصابت نحو 20 شخصا بعضهم بإصابات خطيرة حول مدينة عربين بمنطقة الغوطة الشرقية وأن قصفا قرب دوما المجاورة قتل شخصا واحدا على الأقل.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن الاشتباكات الأخيرة تمثل تصعيدا كبيرا فى القتال بالغوطة الشرقية حيث أعلن الجيش الأسبوع الماضى تهدئة مؤقتة لم تعد سارية الآن.

وفى الأسابيع الأخيرة كانت بعض فصائل المعارضة المسلحة تقاتل بعضها البعض فى المنطقة.

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مصر 365

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