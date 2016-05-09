أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب الله يعلن فوز مرشحية بغالبيه مقاعد الانتخابات المحلية شرقى لبنان

Google+ Print
حزب الله يعلن فوز مرشحية بغالبيه مقاعد الانتخابات المحلية شرقى لبنان حزب الله يعلن فوز مرشحية بغالبيه مقاعد الانتخابات المحلية شرقى لبنان

>قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبنانية إن مرشحى الحزب وحلفاءهم فازوا بالغالبية العظمى من المقاعد فى المناطق التى كانوا يديرونها فى الانتخابات المحلية شرقى لبنان.

وقال الشيخ نعيم قاسم اليوم الاثنين إن حزب الله وحلفاءه ترشحوا فى 80 بلدية من أصل 143، حيث جرى التصويت فى اليوم السابق فى وادى البقاع وفازوا بجميع المقاعد تقريبا.

وأضاف أن ذلك يتضمن جميع المقاعد البلدية فى مدينة بعلبك شرقى لبنان وبلدة بريتال الرئيسية الواقعة على طول الحدود السورية.

وذكر أن معارضى حزب الله فازوا ببعض المقاعد فى ست بلدات بالمنطقة.

وصوت اللبنانيون أمس الأحد فى الانتخابات البلدية فى بيروت ووادى البقاع، وهو الاقتراع الأول فى البلاد منذ عام 2010.

ومن المتوقع إعلان نتائج انتخابات بيروت فى وقت لاحق اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365