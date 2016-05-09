حزب الله يعلن فوز مرشحية بغالبيه مقاعد الانتخابات المحلية شرقى لبنان

>قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبنانية إن مرشحى الحزب وحلفاءهم فازوا بالغالبية العظمى من المقاعد فى المناطق التى كانوا يديرونها فى الانتخابات المحلية شرقى لبنان.

وقال الشيخ نعيم قاسم اليوم الاثنين إن حزب الله وحلفاءه ترشحوا فى 80 بلدية من أصل 143، حيث جرى التصويت فى اليوم السابق فى وادى البقاع وفازوا بجميع المقاعد تقريبا.

وأضاف أن ذلك يتضمن جميع المقاعد البلدية فى مدينة بعلبك شرقى لبنان وبلدة بريتال الرئيسية الواقعة على طول الحدود السورية.

وذكر أن معارضى حزب الله فازوا ببعض المقاعد فى ست بلدات بالمنطقة.

وصوت اللبنانيون أمس الأحد فى الانتخابات البلدية فى بيروت ووادى البقاع، وهو الاقتراع الأول فى البلاد منذ عام 2010.

ومن المتوقع إعلان نتائج انتخابات بيروت فى وقت لاحق اليوم.

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