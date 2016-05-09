مقتل وإصابة 7 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

قتل مدنى عراقى وأصيب 6 آخرون بجراح الاثنين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة فى منطقة "سبع البور" شمالى العاصمة العراقية (بغداد).

وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم شعبى فى "سبع البور" شمالى بغداد، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى والقتيل لدائرة الطب العدلى.

على صعيد آخر، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة مسئول مكتب أمانة "عصائب أهل الحق" فى منطقة الطويسة بالبصرة جنوبى العراق مرتضى الحجاج، مما أسفر عن إصابته بثلاث رصاصات ونقله للمستشفى الليلة الماضية.

وأشار مصدر بحركة "عصائب أهل الحق" إلى أن مرتضى الحجاج خضع بعد نقله إلى المستشفى إلى عملية جراحية تم خلالها استخراج رصاصتين وظلت الثالثة فى ظهره، وأن حالته الصحية مستقرة حالياً، وأن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً فى محاولة الاغتيال.

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