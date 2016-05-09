ضاحى خلفان: إيران حرقت كل روابط الإخاء بينها وبين الدول العربية

أكد ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، أن إيران خربت وحرقت وقتلت كل روابط الإخاء بينها وبين الدول العربية وبالذات دول الجوار العربى.

وأشار "خلفان" فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر للتدوين القصير: دمرت إيران وخربت وأحرقت وقتلت كل روابط الإخاء بينها وبين الدول العربية وبالذات دول الجوار العربى.!! اى نوع من الدول هذه دولة ملالى اشرار" وتابع "أسوأ عهود الحكم الفارسى ثورة الخمينى.. قيل إنها جاءت لإنقاذ الفقراء.. فازداد عددهم إبان عهدها وإلى الآن عهد ثورة الخامئنى العدائية لكل عربى".

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