مساعد وزير الخارجية يزور سلطنة عمان لبحث مشكلات الجالية المصرية

يزور الدكتور هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، سلطنة عمان على رأس وفد يضم مسئولى وممثلى عدد من الوزارات والجهات المصرية (الداخلية – الإسكان – الاستثمار – الصحة – التعليم –القوى العاملة – الكنيسة – صندوق تحيا مصر ).

صرح بذلك السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان، وناشد المصريين المقيمين بسلطنة عمان بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى تنظمه السفارة للدكتور هشام والوفد المرافق له مع ممثلى ورموز الجالية المصرية بالسلطنة، وذلك الاثنين المقبل بمقر السفارة من أجل معرفة طلبات الجالية المصرية واقتراحاتهم.

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