الوزراء السعوديون الجدد يؤدون اليمين أمام خادم الحرمين الشريفين

أدى الوزراء السعوديون الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم فى مناصبهم الجديدة القسم الاثنين، بالرياض أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

والوزراء الجدد هم، والصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والأمير محمد بن سعود بن خالد عضوا فى مجلس الشورى.

وكان الديوان الملكى السعودى قد أعلن أمس الأول أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين شملت إعادة هيكلة لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات كماقضت باعفاء وزراء وتعيين آخرين.

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