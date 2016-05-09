محافظ الغربية يتفقد لجان الامتحانات ويجازى مدير مدرسة لتقصيره فى العمل

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمجازاة مدير مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بطنطا لتقصيره فى عمله وعدم الاهتمام بنظافة المدرسة، كما وجه بصرف مكافأة لمدير مدرسة الشهيد على عفت الابتدائية المشتركة بطنطا لتميزه فى أداء عمله واهتمامه بنظافة المدرسة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ للمرور على بعض لجان امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى الثانى، للاطمئنان على سير الامتحانات حيث تفقد المحافظ لجان امتحانات مدرسة راهبات نوتردام للغات بإدارة غرب طنطا التعليمية ومدرستى الجهاد والشهيد على عفت الابتدائية المشتركة بإدارة شرق طنطا التعليمية، وأطمئن المحافظ خلال تفقده اللجان ومتابعة الامتحانات أن الامتحانات فى مستوى الطالب العادى.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 81 ألف و627 طالب وطالبة فى 644 لجنة على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالاهتمام بنظافة المدارس وعمل الصيانة الدورية لجميع المدارس على مستوى المحافظة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، رافق المحافظ خلال الجولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومديرى إدارة شرق وغرب طنطا التعليمية.

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