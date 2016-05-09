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انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض قرى مركزى "كفر صقر وأبو كبير" بالشرقية.. غدا

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انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض قرى مركزى "كفر صقر وأبو كبير" بالشرقية.. غدا انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض قرى مركزى "كفر صقر وأبو كبير" بالشرقية.. غدا
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، عن قطع الخدمة من عدد من قرى مركزى كفر صقر وأبو كبير ، غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، ولمدة ( 12 ساعة)، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "ناطوره" بمركز كفر صقر، للقيام بأعمال غسيل الخزان الأرضى الخاص بالمحطة تحت إشراف فريق مهندسى الشركة ومسئول الإدارة الصحية .

وأوضحت الشركة فى بيان إعلامى عن "انقطاع المياه عن بعض قرى الوحدة المحلية بأبو الشقوق والقضاة مركز كفر صقر، والوحدة المحلية بمنشأة رضوان والعزيزية بمركز أبو كبير، وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، ووجهت إدارة الأزمات لاتخاذ اللازم وإخطار رئيسى مركزى كفر صقر وأبو كبير لإخطار أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق سيارات بميكروفونات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة " .

محافظ الشرقية يوجه اليوم قوافل طبية وتموينية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة ‎
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