رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفدا لبحث سبل التعاون مع الجامعات اليابانية

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ، وفدا يابانيا برئاسة السيد ياموتو هيدياكى مدير المركز الثقافى اليابانى بالسفارة اليابانية بالقاهرة.

وبحضور ناكاوفوكامى مدير مكتب الهيئة اليابانية لتطوير العلوم والدكتورصفوت حسب الله ممثل مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية.

وقام رئيس الجامعة يرافقه الوفد اليابانى بتفقد مستشفى جامعة كفر الشيخ الجديد المجهز وفقا لأحدث المعايير الطبية العالمية والذى من المقرر افتتاحه قريبا كما تضمنت الجولة كلية العلوم ومعامل النانو تكنولوجى بالإضافة إلى معامل النانوفوتونات ومبنى كلية الالسن الجديد التى سوف تبدأ الدراسة بها العام الجامعى القادم ليزداد بذلك عدد كليات الجامعة الى 17 كلية.

ومن جانبه أعرب الوفد اليابانى عن سعادته بإمكانات جامعة كفر الشيخ العلميه والبحثية والمستوى الرائع للانشاءات الحديثة والمسطحات الخضراء التى تكسو الجامعة وأن ماقاموا بزيارته داخل الجامعة يعد صرح هائل يفخر به الجميع ، مشيرين إلى أن جامعة كفر الشيخ واعدة وسيكون لها دورا مميزا فى البحث العلمى.

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