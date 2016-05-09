تأجيل دعوى بطلان إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية لـ 16مايو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حملت رقم 2388 لسنة 62 قضائية، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من أثار.

وأكدت الدعوى، أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ أثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التى هى أساس الحكم، وطلب فى نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية، بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من أثار، وفى الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

مجلس الدولة يرفض تمثيل النيابة الإدارية بـ"تأديب الهيئات الحكومية"

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