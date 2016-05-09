بدء محاكمة المتهمين بمقتل الصحفية ميادة أشرف

بدأت منذ قليل، اليوم الاثنين، الدائرة 11 إرهاب، نظر محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف فيما عرف بأحداث عين شمس.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكى ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدى الشناوى، ووصل المتهمون، وتم إدخالهم قفص الاتهام.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل العمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

اليوم محاكمة 48 متهما بقتل الصحفية ميادة أشرف

>