أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

معجزة ليستر - رانييري لنجوم فريقه: انتظروا عاما أخر

Google+ Print
معجزة ليستر - رانييري لنجوم فريقه: انتظروا عاما أخر معجزة ليستر - رانييري لنجوم فريقه: انتظروا عاما أخر

طالب كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي من نجوم فريقه مثل نجولو كانتي ورياض محرز وجيمي فاردي البقاء مع الثعالب لموسم إضافي وبعده بإمكانهم الرحيل أينما شاءوا.

وكانت عدد من الصحف قد ربطت عدة أندية كبيرة في أوروبا بضم نجوم الثعالب بعد إنجازهم التاريخي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وصرح رانييري بعد التتويج بلقب الدوري في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "أشعر أن بإمكاننا الإبقاء على جميع اللاعبين".

وأضاف "إنه أمر مهم لنا ولهم لأنهم لا يعرفون دوري أبطال أوروبا، إن رحلوا فهو ليس أمرا جيدا بالنسبة لهم، الأفضل لهم هو البقاء لعام إضافي معي هنا ثم الرحيل أينما شاءوا".

وأتم "لكنني قلتها عدة مرات إن أتى إلي لاعب وقال لي إنه يريد الرحيل فسوف أدعه يرحل لأنه أمر عادي".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت عدة أندية مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وبرشلونة بضم نجولو كانتي نجم خط وسط الثعالب في الصيف المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل