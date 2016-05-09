معجزة ليستر - رانييري لنجوم فريقه: انتظروا عاما أخر

طالب كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي من نجوم فريقه مثل نجولو كانتي ورياض محرز وجيمي فاردي البقاء مع الثعالب لموسم إضافي وبعده بإمكانهم الرحيل أينما شاءوا.

وكانت عدد من الصحف قد ربطت عدة أندية كبيرة في أوروبا بضم نجوم الثعالب بعد إنجازهم التاريخي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وصرح رانييري بعد التتويج بلقب الدوري في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أشعر أن بإمكاننا الإبقاء على جميع اللاعبين".

وأضاف "إنه أمر مهم لنا ولهم لأنهم لا يعرفون دوري أبطال أوروبا، إن رحلوا فهو ليس أمرا جيدا بالنسبة لهم، الأفضل لهم هو البقاء لعام إضافي معي هنا ثم الرحيل أينما شاءوا".

وأتم "لكنني قلتها عدة مرات إن أتى إلي لاعب وقال لي إنه يريد الرحيل فسوف أدعه يرحل لأنه أمر عادي".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت عدة أندية مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وبرشلونة بضم نجولو كانتي نجم خط وسط الثعالب في الصيف المقبل.