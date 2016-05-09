جيرارد: سأعود لليفربول في مرحلة ما

قال ستيفن جيرارد متوسط ميدان لوس أنجلوس جالاكسي إنه سيعود لناديه السابق ليفربول في مرحلة ما من مسيرته، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة مع فريقه الحالي لكنه يوما ما سيعود للحمر.

وكان جيرارد قد انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي في يناير 2015 بعد 17 عاما قضاها مع ليفربول، وانضم للفريق الأمريكي بعقد يمتد لـ18 شهرا بقيمة 9 ملايين دولار.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" للاعب "سأعود لبيتي ليفربول في مرحلة ما من مسيرتي".

وأضاف "لا أريد أن أبدأ شائعات غير ضرورية، انا سعيد حقا حاليا مع لوس أنجلوس جالاكسي، لكنني واثق أنه في وقت ما بمسيرتي سأمثل نادي ليفربول".

وتابع "أنا أفتقد لأصدقائي وعائلتي، أفتقد للجو البارد في المدينة، أفتقد الذهاب للمباريات، قضيت 35 عاما مع ليفربول، هو منزلي دائما سيكون كذلك، لوس أنجلوس هو منزلي الثاني لفترة قصيرة من الزمن".

وأتم "عاجلا وليس آجلا سوف أعود للمكان الذي اشعر بالارتياح فيه مع الذين أحبهم، وهذا هو ليفربول".