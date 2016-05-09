بلاتيني سيستقيل من منصبه بعد الفشل في إلغاء عقوبة الإيقاف

قال متحدث باسم ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيستقيل من منصبه كرئيس لليويفا بعد فشله في إقناع المحكمة الرياضية بإلغاء عقوبة الإيقاف بدلا من تخفضيها.

وكانت المحكمة الرياضية قد رفضت طلب بلاتيني بإلغاء عقوبة الإيقاف من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم لمدة 6 أعوام على خلفية اتهامه في قضية رشوة وبدلا من ذلك فقد قلصت العقوبة لأربعة أعوام.

وصرح متحدث باسم بلاتيني حسب تصريحات نقلتها صحيفة "إنديان إكسبريس" أن بلاتيني سيستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكانت المحكمة الرياضية قد منعت بلاتيني من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم بأثر رجعي وجاء في بيان المحكمة أن الإيقاف تم بأثر فعال فور صدور الحكم ويسري على المدة الرئاسية لميشيل كرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان بلاتيني وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اتهما في قضية رشوة تقدر بـ2 مليون دولار وتم إيقافهما لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم وتم تخفيف العقوبة في شهر فبراير الماضي إلى 6 أعوام.