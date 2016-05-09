ماتا: روني لاعب مهم.. أعتقد أن هودجسون سعيد لتنوع المراكز التي يلعب بها

يرى خوان ماتا مهاجم مانشستر يونايتد أن زميله قائد الفريق واين روني مهم لمانشستر يونايتد كما أنه يعتقد أن روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا سعيد لتعدد المراكز التي يلعب بها روني.

وكان روني قد صنع هدف الفوز الذي سجله ماتا في مباراة فريقهما مع نورويتش سيتي بالدوري ضمن منافسات الجولة الـ37، ليرفع الفريق رصيده من النقاط إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في المركز الرابع.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" قال ماتا:"بإمكانه اللعب كمهاجم، كجناح وكمتوسط ميدان، وأظهر ذلك في الأسابيع الأخيرة، بإمكاني تخيل أن روي هودجسون سعيد للغاية بالمراكز المختلفة التي يلعب بها روني".

وتابع "واين لاعب مهم جدا لنا لا يهم في أي مركز سيشارك فيه، بخبرته التي يشاركها معنا في غرفة الملابس، هو لاعب رائع وسوف يظل كذلك دائما لقد صنع هدفا بتحرك ممتاز ولعب بطريقة رائعة".

وشارك روني هذا الموسم في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 5 أهداف أخرين.