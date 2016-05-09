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تقرير - محرز يرفض الرحيل عن ليستر سيتي

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تقرير - محرز يرفض الرحيل عن ليستر سيتي تقرير - محرز يرفض الرحيل عن ليستر سيتي

كشفت عدة تقارير في الصحف الإنجليزية أن رياض محرز نجم ليستر سيتي سيستمر مع فريقه الموسم المقبل ولن يقبل بأي عرض في الصيف.

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن محرز يهدف للبقاء مع ليستر في الموسم المقبل وسيرفض أي عروض من الأندية الكبرى التي تطارده.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت محرز بالانتقال إلى أحد أندية أوروبا وإنجلترا الكبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب يفضل البقاء في الموسم المقبل رفقة ليستر.

وفاز محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بعد المستوى المتميز الذي قدمه رفقة الثعالب متبوعا بالإنجاز التاريخي والفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخ ليستر سيتي.

وشارك محرز في 38 مباراة بكل المسابقات مع ليستر سيتي في الموسم الجاري سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 10 أهداف.

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