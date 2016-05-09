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مكتشف فاردي ومحرز وكانتي: ليستر سيكون حذرا في تعاقداته الجديدة

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مكتشف فاردي ومحرز وكانتي: ليستر سيكون حذرا في تعاقداته الجديدة مكتشف فاردي ومحرز وكانتي: ليستر سيكون حذرا في تعاقداته الجديدة

قال ستيف والش كشاف ليستر سيتي أن فريقه لن يتعجل في التعاقدات الصيفية وكذلك سيكون حذار في نوعية اللاعبين الذين سيضمهم خلال سوق الانتقالات.

وكان ليستر سيتي قد حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016 لأول مرة في تاريخه قبل انتهاء الموسم بجولتين، ويعد والش هو أحد جنود الفريق المجهولين وهو من ضم جيمي فاردي ورياض محرز ونجولو كانتي للثعالب.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لوالش "اللاعبون أخبروني انهم لا يريدون صفقات فقط، لكن علينا أن نضم من نعتقد أن بإمكانهم تقديم الإضافة الحقيقية ويناسبون ليستر سيتي".

وتابع "كلاوديو يستمتع بالطريقة التي يلعب بها ليستر، سنحاول ان نضاعف ذلك القدر، لذا فنحن نبحث عن نوعية مماثلة من اللاعبين الذين لدينا في التشكيل لكي يكون لدين عدد كافي في كافة المراكز التي تحتاج للتدعيم".

وأتم "الأمر لا يقع على عاتقي فقط، لأن لدي أناس يعملون معي ويجلبون المعلومات ونحن نتصرف بناء على المعلومات، وبعد ذلك القرارات يتم اتخاذها بواسطة المدرب".

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