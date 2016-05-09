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العثور على مصنع كيماوي لـ«داعش» وسط العراق

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العثور على مصنع كيماوي لـ«داعش» وسط العراق العثور على مصنع كيماوي لـ«داعش» وسط العراق

ارشيفية

عثر الجيش العراقي على مصنع للمواد الكيماوية، اليوم الاثنين، تابع لتنظيم “داعش” المتشدد غرب مدينة هيت وسط العراق.

وأوضحت السلطات العراقية أن المصنع يحتوي على أجهزة تكرير وكميات كبيرة من الكلور ومواد كيماوية سامة، وقد تركها مسلحو التنظيم وراءهم بعد أن فروا من المدينة.

وقال عضو مجلس ناحية تازة، ناظم زنكنه، الأحد، إن مسلحي تنظيم “داعش” قصفوا بلدة في كركوك شمالي العراق بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، مما أدى إلى إصابة نحو 50 شخصا بحالات اختناق وضيق بالتنفس.

وتوفيت طفلة في الثالثة من عمرها من جراء إصابتها في قصف بمواد كيماوية على بلدة تازة نفذه تنظيم “داعش”، وأدى كذلك إلى إصابة المئات بالاختناق وطفح جلدي، وفق مصادر طبية ومحلية.

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