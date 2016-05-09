النيابة تأمر بعرض سيدة كينية على الطب الشرعى اغتصبها سائق بمصر الجديدة

أمر المستشار أسامة مرزوق، مدير نيابة مصر الجديدة، بإشراف أحمد شورب رئيس النيابة، اليوم الاثنين، بعرض سيدة كينية على الطب الشرعى، على خلفية اتهامها سائقًا باغتصابها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من سيدة كينية تتهم فيه سائق سيدة الأعمال التى تعمل خادمة لديها باغتصابها داخل غرفتها بالفيلا مستغلاً غياب مالكة الفيلا.

وأضافت المجنى عليها فى أقوالها، أنها فوجئت بالسائق يقتحم عليها غرفتها داخل الفيلا، ويجردها من ملابسها ويعتدى عليها جنسيًا، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة بحبسه.

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