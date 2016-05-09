ضبط صياد بحيازته نصف كيلو بانجو بأسوان

تمكنت مأمورية أمنية من رجال مباحث قسم أول أسوان من ضبط صياد لحيازته لفافة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان يفيد إلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "عمر. ع" 26 سنة صياد مقيم سوهاج - وبحيازته نصف كيلو من مخدر البانجو.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحررالمحضر رقم 2949 لسنة 2016م إدارى قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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