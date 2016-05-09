سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بطنطا

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى ضم 3 عاطلين مسجلين شقى خطر تخصصوا فى تجارة المخدرات بمدينة طنطا، وبحوزتهم 45 تذكرة من مخدر الهيروين و53 قرصا مخدرا.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية والرائد أحمد الصباحى الضباط بالقسم، بقيام كل من، "أيمن ش ا" وشهرته "أيمن عفرتو" – 27 سنة - عاطل - مقيم مساكن الجلاء - دائرة قسم ثان طنطا، سبق اتهامه فى 12 قضية (سرقة بالإكراه - مخدرات - بلطجة - سلاح أبيض - ضرب) أخرها القضية رقم 13592 جنح ثان طنطا لسنة 2015 (مشاجرة)، و"بلال س ا" - وشهرته "بلال هرقل" – 26 سنة – عاطل - مقيم مساكن السلام - ثان طنطا سبق اتهامه فى 12 قضة (سرقة بالإكراه وهروب مراقبة) أخرها القضية رقم 5948 لسنة 2014 (هروب مراقبة) المطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم قضائى القضية رقم 5948 لسنة 2014 (هروب مراقبة) حضورى أسبوع حبس، هارب من القضية رقم 30024 لسنة 2015 هروب مراقبة بتاريخ 17/12/2015 والمحكوم عليه غيابيا 24 ساعة حبس، و"محمود ا ع" – 29 سنة – عاطل - مقيم مساكن الجلاء - دائرة القسم له معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين فى ذلك السيارة رقم 1783 ع ص ب تاكسى عداد.

وعلى الفور قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، لاستهداف المتهمين، أسفرت عن ضبطهم أثناء استقلالهم السيارة المشار إليها وبحوزتهم 45 تذكرة من مخدر الهيروين، تزن 50 جراما و 53 قرصا مخدرا ومطواة، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، تحرر المحضر رقم 12264 جنايات قسم ثان طنطا لسنة 2016، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وأحيل المتهمون للنيابة العامة للتحقيق.

القبض على عاطلين بحوزتهما بندقيتين ألى وخرطوش و46 طلقة فى طنطا

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