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إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها الطعام دون غسل يديها من تنظيف القمح

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إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها الطعام دون غسل يديها من تنظيف القمح إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها الطعام دون غسل يديها من تنظيف القمح
أصيبت ربة منزل من قرية تطون بمركز إطسا فى محافظة الفيوم، بتسمم، إثر تناولها طعامًا دون غسل يديها، من آثار تنظيف كمية من القمح، وتم تحويلها إلى معهد السموم بالقاهرة.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول (نهال.ع.ع - 17 سنة)، ربة منزل، من قرية تطون، مصابة بإدعاء تسمم، وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها، حيث تقرر تحويلها إلى معهد السموم بالقاهرة، لتلقى العلاج.

وقال والد السيدة، فى محضر الشرطة، إن نجلته تناولت الطعام أثناء تنظيفها كمية من القمح، دون غسل يديها، مما أدى إلى إصابتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى إصابتها.

حرر محضر بالواقعة، برقم 3221 لسنة 2016م إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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