مؤسسة جيتس تقدم 38 مليون دولار للقضاء على شلل الأطفال بالدول النامية

قررت مؤسسة بيل ومليندا البريطانية منح شركة تاكيدا اليابانية للأدوية منحة قيمتها 38 مليون دولار بهدف تطوير لقاح ضد شلل الأطفال بأسعار مخفضة لاستخدامه فى الدول النامية.

وفى إطار خطة عالمية للقضاء تماما على المرض الذى يقول الخبراء إن العالم قد يرى آخر حالة منه هذا العام ستحتاج الدول لاستخدام ما يسمى بلقاح شلل الأطفال المعطل بدلا من اللقاح الحالى الذى يعطى عبر الفم لضمان أن المرض لن يعود للظهور مجددا.

ويؤمن لقاح شلل الأطفال المعطل والذى يعطى عن طريق الحقن مناعة ضد جميع فيروسات شلل الأطفال على خلاف اللقاح الفموى.

ويخشى الخبراء من نقص حاد فى اللقاح المعطل فى العالم بمجرد تبنى كل الدول لهذا التغيير ويحاول القائمون على استراتيجيات القضاء على المرض تجنب مثل هذا النقص من خلال تشجيع مصنعين جدد على الدخول فى هذا القطاع.

وقال كريس إلياس مدير قسم التنمية العالمية فى مؤسسة جيتس إن الشراكة مع تاكيدا ستساعد فى "ضمان أن يجد العالم لقاحا كافيا لإنجاز المهمة والحفاظ على العالم خاليا من شلل الأطفال."

وقالت شركة تاكيدا فى بيان إنها ستستخدم التمويل الذى ستمنحه لها مؤسسة جيتس فى تطوير اللقاح وترخيصه وتوفير 50 مليون جرعة على الأقل سنويا من اللقاح غير النشط وذلك لتوزيعها على أكثر من 70 دولة نامية.

ويهاجم المرض الجهاز العصبى ويمكن أن يسبب شللا لا يمكن علاجه فى غضون ساعات وتحذر منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر من أن وجود طفل واحد مصاب بعدوى شلل الأطفال يجعل الأطفال فى كل مكان فى خطر.

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