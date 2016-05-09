الحكومة: توريد مليون و375 ألف طن قمح محلى حتى الساعات الأولى لصباح اليوم

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية التى تم تشكيلها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وأفاد التقرير أنه تم توريد مليون و375 ألف طن قمح محلى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأكد التقرير بأنه جارى متابعة كافة الشكاوى التى تتلقاها الغرفة وحلها فورًا، حيث تلقت الغرفة صباح اليوم (57) شكوى من المزارعين، من مختلف محافظات الجمهورية، تم حل (33) شكوى منها، وجارى التعامل مع ما تبقى للوصول إلى حلول.

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