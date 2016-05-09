عامل يمزق جسد زوجته بـ8 طعنات فى الشرقية.. تعرف على الأسباب

أنهى عامل حياة زوجته بتسديد 8 طعنات لها، لامتناعها عن إعطائه حقوقه الشرعية، وتوجه من تلقاء نفسه إلى مركز شرطة بلبيس لتسليم نفسه، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق معه برئاسة المستشار أمير نوار، وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سمير أبوروضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام "ح.أ.ع"، 22 سنة عامل ومقيم قرية بساتين الإسماعيلية دائرة المركز، بقتل زوجته "ص.س.م"، 22 سنة، بتسديد 8 طعنات لها، لامتناعها عن إعطائه حقوقه الشرعية، وتوجه الزوج إلى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه.

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