«النقض» تلغي حكم حبس 23 متهمًا 4 سنوات في «أحداث الغربية»

أصدرت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمًا بإلغاء عقوبة سجن 23 متهمًا، ٤ سنوات، حسبما أفاد مراسلنا.

وقررت المحكمة، قبول الطعن المقدم منهم، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية، على خلفية اتهامهم بـ”المشاركة في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية”، بتاريخ 11 سبتمبر 2013م.

واستند دفاع المتهمين، في طعنه أمام محكمة النقض، إلى عدة نقاط قانونية، للمُطالبة بإلغاء عقوبة سجنهم.

وجاء على رأس سند الدفاع، الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، واعتماد محكمة الجنايات، التي أصدرت حكم الإدانة على تحريات الأمن الوطني فقط كدليلٍ يقيني.

ويواجه المتهمون في القضية ” ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “التجمهر، البلطجة، والتظاهر، تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلًا عن مقاومة السلطات، حيازة عبوات مولوتوف، قطع الطريق العام، تعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”.

وكانت محكمة جنايات طنطا، قد أصدرت حكمًا بإدانة المتهمين، قضت فيه بسجنهم 4 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بـ”الضلوع في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية”، بتاريخ 11 سبتمبر 2013.