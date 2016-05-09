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الليلة.. عرض فيلم «المحبة لاتسقط أبدا» فى برنامج «أتفرج يا سلام»

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الليلة.. عرض فيلم «المحبة لاتسقط أبدا» فى برنامج «أتفرج يا سلام» الليلة.. عرض فيلم «المحبة لاتسقط أبدا» فى برنامج «أتفرج يا سلام»

يعرض برنامج “اتفرج يا سلام” الفيلم التسجيلي “المحبة لا تسقط أبداً” من أخراج غادة أبو حسَاب،وذلك في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين  على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري

ويستضيف البرنامج الناقدة السينمائية حنان أبو الضياء لمناقشة أحداث الفيلم ،الذي يتناول العلاقات التاريخية بين وقبرص من خلال مصري يسافر إلى قبرص ليقتفي أثر “عم ميتشو”،الذي كان يبتاع منه السندوتشات في طفولته،وهناك يلتقي شعباً متفتحاً عاشقاً لمصر والمصريين،فضلاً عن عاداتهم القريبة من عادات وتقاليد المصريين.

 المخرجة غادة أبو حسَاب خريجة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر،ومخرجة سابقة في قناة النيل للمنوعات ،كما عملت كمساعد لأكثر من مخرج كبير،منهم حسام الدين مصطفى،يحي العلمي وعادل صادق،ودرست السينما فى “نيويورك فيلم اكاديمى” بالولايات المتحدة الأمريكية،وعملت كمخرجة تقارير إخبارية في قناة cbs قبل أن تتجه إلى إخراج الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية،وتؤسس مدرسة للسينما والمسرح بالجامعة الألمانية .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الماضية الأخيرة،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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