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فوز لائحة «الحريري» بانتخابات البلدية في بيروت

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فوز لائحة «الحريري» بانتخابات البلدية في بيروت فوز لائحة «الحريري» بانتخابات البلدية في بيروت

سعد الحريري – أرشيفية

 

أعلن رئيس لائحة انتخابية مدعومة من أحزاب لبنانية رئيسية في وقت مبكر يوم الإثنين، إن لائحته قد فازت في انتخابات البلدية في بيروت في مواجهة تحد من حركة مستقلة سعت لجذب الناخبين الغاضبين من الشلل السياسي في البلاد.

وبعد إعلانه الذي اعتمد على نتائج أولية ذكرت وسائل إعلام محلية أن لائحة “البيارتة” التي يرأسها جمال عيتاني حققت فوزًا حاسمًا. وستعلن النتائج النهائية في وقت لاحق يوم الإثنين، حسبما أفادت رويترز.

وتتمتع اللائحة بدعم من أحزاب رئيسية بينها تيار المستقبل الذي يتزعمه السياسي السني ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، وجرت انتخابات البلدية يوم الأحد في بيروت على 24 مقعدًا.

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