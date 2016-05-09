لندن تحقق رقما قياسيا فى زراعة أجنة بشرية معمليا حتى 13 يوما

نجح فريقان بريطانيان بالاشتراك مع زملائهما الأمريكيين فى زرع أجنة بشرية معمليا حتى 13 يوما؛ مما يعد رقما قياسيا جديدا، حيث إن المدة السابقة كانت 9 أيام فقط.

ويسمح هذا الأمر - وفقا لنتائج هذه الأبحاث التى نشرت فى مجلة "ناتشر سل بيولوجى" - بدراسة بعض مشاكل عدم الخصوبة وتقديم مفهوم واضح لنمو الأجنة البدائية، وتجرى حاليا اتفاقيات دولية للحد من فترة زراعة الأجنة إلى 14 يوما، بحيث يستطيع العلماء تكملة دراساتهم وأبحاثهم.

- نجاح زراعة جنين فى أول رحم منقول جراحيا لسيدة بالسويد

>

- تقنية جديدة لزراعة الأجنة من أجل نجاح عملية التخصيب الصناعى