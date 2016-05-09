لطلاب الثانوية العامة.. احذروا البطاطس المحمرة والمكرونة تسببان النسيان

مع قرب موعد اجراء انتخابات الثانوية العامة، يبدأ الطلبة فى تسخير أوقاتهم للمذاكرة أملا فى الحصول على أعلى الدرجات، وهو الأمر الذى يدفعهم إلى البحث عن الطعام واستبداله بأكلات سريعة يمكن تناولها خلال المذاكرة ومن أشهر هذه الأطعمة هى البطاطس المحمرة والمكرونة.

وبعد مرور فترة زمنية من المذاكرة يشعر الطلاب بأنهم يعانون من فقدان الذاكرة ونسيان المعلومات ويلقون اللوم على التوتر والإجهاد وعدم النوم لكن هناك بعض الأطعمة التى لا تخطر على بال أحد تساهم فى ذلك.

إلا أن العديد من الدراسات أظهرت أن بعض الأطعمة تعزز الذاكرة، والبعض الآخر يزيد فى الواقع من مخاطر فقدانها، وترتبط هذه الأطعمة نفسها إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى، مما يجعلنا نحد منها أو نعمل على إزالتها من النظام الغذائى.

لماذا بعض الأطعمة تسبب فقدان الذاكرة؟

الأطعمة التى تحفز فقدان الذاكرة

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>وأوضح الباحثون أن المخ يحتاج الدهون الصحية، والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهن، والفيتامينات والمعادن الكافية ليعمل بشكل صحيح، لكن تناول الكثير من الكربوهيدرات المعقدة، والأطعمة المصنعة والسكر يحفز إنتاج السموم فى الجسم، وهذه السموم يمكن أن تؤدى إلى التهاب وتراكم مواد تسمى "لويحات بيتا أميلويد" فى المخ، والتى تسبب ضعف الوظائف الإدراكية.>وللأسف، أشار الباحثون إلى أن الأطعمة التى تعوق الذاكرة هى من السلع الأساسية الموجودة فى النظام الغذائى، وأبرزها الخبز الأبيض والمكرونة واللحوم المعالجة "اللانشون" والجبن، والبطاطس المقلية.>ونشرت نتائج التقرير مؤخراً عبر المجلة الأمريكية “alzheimers”.

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