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الاتحادية العليا تحكم بالمؤبد على زوج شبح الريم

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الاتحادية العليا تحكم بالمؤبد على زوج شبح الريم الاتحادية العليا تحكم بالمؤبد على زوج شبح الريم

حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها اليوم على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـ (أمير داعش) في الإمارات وزوج "شبح الريم"، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة ‏كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وكذلك إغلاق كافة المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم على الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي.

كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا من أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات والمتهم فيها ً19 شخصا من بينهم 5 إماراتيين و14 من الجنسية اليمنية. وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 16 مايو 2016 لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.

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