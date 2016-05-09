جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 3 آسيويين في أعلى الجبال

تمكن أفراد قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إنقاذ ثلاث أشخاص من الجنسية الآسيوية بعدما ظلوا طريقهم في إحدى أعلى الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وقال المقدم الطيار سعيد راشد اليماحي رئيس القسم، بأنه ورد بلاغاً من غرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بوجود ثلاث أشخاص قد ظلوا طريقهم في منطقة وادي غليلة، وحالتهم حرجة وهم على ارتفاع بما يعادل 4500 قدم من سطح البحر، وعلى إثره تم على الفور تحريك إحدى الطائرات العمودية التابعة للقسم للمكان المذكور وبعد نحو ربع ساعة تم العثور عليهم وهم في حالة إعياء شديدة نتيجة حرارة الشمس وقلة الماء، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للجميع وتم نقلها مباشرة وعلى وجه السرعة للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني لاستكمال العلاج اللازم.

وتقدّم اليماحي بجزيل شكره لتعاون أهالي المنطقة الذين حرصوا على تقديم كل المساعدة للأشخاص، كما دعا أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسوّاح وهواة تسلق الجبال، بضرورة إخطار الجهات المعنية وضرورة أخذهم للاشتراطات الأمن والسلامة لضمان سلامتهم.