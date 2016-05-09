115.9% قفزة في صافي ربح المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2016

حققت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.196 مليار جنيه بنسبة نمو 115.9% خلال الربع الأول من العام 2016.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الإثنين أن إجمالي الإيرادات وصل إلى 065ر3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2016، بزيادة 11% مقارنة بالربع الأول من العام السابق عليه ، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 987 مليون جنيه، بهامش نسبته 32.2%.

وأوضح البيان ان النتائج كشفت عن عودة قوية لنشاط خدمات التجزئة، ووصوله إلى مستويات مرتفعة لأول مرة منذ سنوات، حيث زاد نشاط التجزئة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27% ، ووصلت مساهمته في إيرادات الشركة إلى نسبة 6ر50% مقارنة 5ر49% لخدمات الجملة.

من جانبه ، أكد المهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التطور الواضح في مساهمة خدمات التجزئة في إيرادات الشركة يعكس تحرك الشركة بخطى ثابتة نحو العودة إلى نشاطها الأساسي كمشغل تجزئة، مشيرًا إلى أن خدمات التجزئة تتميز بهامش أرباح كبير، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج القوية ، مشيرا إلى سعي الشركة إلى تحقيق متطلبات عملائها، وكذا نجاح خطتها الاستثمارية الطموحة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات الاتصالات من خلال أحدث تقنيات الألياف الضوئية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.

وأشار في الوقت نفسه إلى ان هذه البنية التحتية المتطورة سوف تمكن الشركة من تقديم خدمات مميزة بسعات كبيرة وسرعات عالية، وستكون أساسًا لتقديم خدمات الجيل الرابع في المستقبل القريب.

وشدد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات على ما تتمتع به الشركة من إمكانات بشرية هائلة، كان لها الفضل الأكبر في تحقيق هذه النتائج القوية، مشيرًا إلى أن المجهود الكبير الذي يقوم به العاملين بالشركة من أجل الاحتفاظ بأقصى درجات الرضا من العملاء، وأن ما يمتلكه أبناء الشركة من مهارات تقنية، وخبرة طويلة في خدمة العملاء، يبشر بنجاح كبير في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة فور الحصول على رخصة المحمول.