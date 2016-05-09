«بوتين»: الإرهاب بات آفة عالمية ولابد من الانتصار عليه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين إن الإرهاب بات آفة عالمية ولابد من الانتصار على هذا الشر.

وأضاف بوتين ـ في كلمة له ألقاها في الاستعراض العسكري بالساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر على ألمانيا ـ إن قوة بلادنا في التوحد والوفاء لروسيا، مضيفا أن الآباء والأجداد استطاعوا أن يدحروا العدو القوي الذي استسلمت أمامه بلدان كثيرة ، وقد استطاع الشعب السوفيتي تحرير شعوب أوروبا.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) عن بوتين قوله إنه لا يمكن التساهل أمام من يحمل مخططات مجرمة جديدة.

وقد انطلقت في الساحة الحمراء في قلب العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين فعاليات العرض العسكري، إحياء للذكرى الـ 71 للنصر على ألمانيا النازية ، في الحرب العظمى 1941-1945.

وحضر العرض العسكري رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف وعدد من ممثلي إدارة الرئاسة والحكومة الروسية ، ومن المقرر بعد انتهاء العرض العسكري أن يضع الرئيس بوتين مع قدامى المحاربين أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالقرب من الكرملين.