شرطة التموين تضبط 12 قضية متنوعة بأسوان

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بأسوان، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والوحدات المحلية ووبدعم من إدارة قوات الأمن.

كان من نتائج الحملة ضبط 12 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير5 قضايا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم ومحلات تجارية لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية.

كما تضمنت الجهود تحرير 3 قضايا لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وجار العرض على النيابات المختصىة للتصرف.

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- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

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