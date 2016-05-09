شرطة التموين تضبط 12 قضية متنوعة بأسوان

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بأسوان، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والوحدات المحلية ووبدعم من إدارة قوات الأمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تضمنت الجهود تحرير 3 قضايا لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وجار العرض على النيابات المختصىة للتصرف.
>- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
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>- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر
كان من نتائج الحملة ضبط 12 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير5 قضايا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم ومحلات تجارية لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية.
كما تضمنت الجهود تحرير 3 قضايا لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وجار العرض على النيابات المختصىة للتصرف.
>
>- ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
>
>- ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر